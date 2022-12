O serviço público de transportes que serve Almeirim tem-se mostrado deficitário, não correspondendo às necessidades reais dos utentes, por vezes com risco ao nível da segurança e da condução.

Recentemente, na Azeitada, houve apenas um autocarro ao serviço, obrigando parte dos utentes a viajar em pé nesse dia, numa situação de sobrelotação.

Caso se pretenda ir para Benavente, são raros os horários a sair de Almeirim. Na Tapada, durante o período de férias escolares, passam só 2 autocarros, um de manhã e um ao fim da tarde.

Almeirim ficou sem Expresso há cerca de 3 anos. Existem carreiras para Lisboa, que não sendo do serviço da Rede Expresso, têm um tempo maior de deslocação.

Acrescente-se a falta de condições dos autocarros, onde muitas vezes entra água, as portas têm problemas em abrir e fechar e os bancos são pouco confortáveis. Esta situação, igual em todo o País, é resultado da entrega deste serviço a operadores privados que se preocupam mais com os lucros do que com a qualidade do serviço aos utentes. Não esquecemos as queixas dos trabalhadores do setor sobre a forma como são usados e remunerados, sendo urgentes a negociação da “contratação coletiva” e novas admissões, para responder às necessidades e promover uma política de transportes que resolva os problemas das populações.

Defendemos que melhores transportes públicos contribuem para poupar no consumo energético e proteger o ambiente, pois diminuirá a utilização do transporte individual.

Ana Rita Monteiro – CDU Almeirim