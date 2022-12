Fazendense regressa às vitórias com a goleada da jornada do campeonato distrital

O Fazendense regressou às vitórias com uma goleada por 4-0 na receção ao Ouriense e continua na segunda posição do campeonato distrital apenas a dois pontos do líder União de Tomar.

Rosário, Daniel Arraiolos, Tiago Mateus e Alex Fernandes marcaram para os charnecos. O Fazendense contabiliza um total de 31 pontos, a dois do líder e a três do 3º classificado, Samora Correia.

Já na segunda divisão, as equipas do concelho tiveram uma jornada com os três resultados possíveis. O Benfica do Ribatejo recebeu e venceu o Porto Alto por 2-1, o União de Almeirim esteve a vencer o Espinheirense quase até ao final do jogo, mas deixou fugir a segunda vitória consecutiva e não foi além de um empate a uma bola, com golo de João Martins .

O Paço dos Negros confirmou a baixa de forma. Os pacenses sofreram uma pesada derrota frente ao Foros de Salvaterra por 8-1.

Na próxima jornada joga-se o dérbi, Paço dos Negros diante do Benfica do Ribatejo.