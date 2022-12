A Câmara Municipal de Almeirim recuperou, esta segunda-feira, os estragos provocados pelo mau tempo, no Parque de Merendas da Raposa.

Na semana passada, depois das chuvas intensas a zona junto às comportas cedeu e a zona ficou bastante danificada.

Com a melhoria do estado do tempo e antes de novo agravamento, a autarquia procedeu à recuperação do espaço.