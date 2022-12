A Câmara Municipal de Almeirim já começou a colocação dos abrigos em Benfica do Ribatejo no âmbito do projeto de mobilidade Transportes Locais de Proximidade, conhecido também pela sigla TLP.

Os Transportes Locais de Proximidade vão chegar a todas as freguesias e lugares. Na Freguesia de Benfica do Ribatejo vão funcionar as 2.ªs, 4.ªs e 6.ªs feiras com percursos as 10h e 12h, fazendo a ligação entre Azeitada, Benfica, Cortiçóis e Foros.