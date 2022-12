Ribatejo Trade Market tem oportunidades de negócio das empresas da região

Com o objetivo de promover as oportunidades das empresas, produtos e serviços da região, a NERSANT deu início no dia 1 de dezembro à terceira edição da feira de oportunidades online, Ribatejo Trade Market, com a participação de 513 expositores, num total de 2887 artigos em exposição.

A feira online está, assim, disponível até ao final do mês, onde os visitantes podem consultar ao oferta empresarial da região e as suas oportunidades de negócio, podendo ainda, através do stand virtual de cada um dos expositores, solicitar esclarecimentos relativamente a cada um dos produtos e até fazer encomendas. Os negócios são realizados diretamente, sem qualquer intervenção da NERSANT.

O evento é de caráter multissetorial, estando disponíveis para mostra e aquisição, produtos e serviços dos mais variados setores de atividade, num total de 513 expositores e 2887 produtos e serviços disponíveis.

A realização da Ribatejo Trade Market – Mercado de Oportunidades é mais um dos certames online organizados pela NERSANT, com participação gratuita dos seus associados. De referir que a dinamização de certames digitais com a participação de empresas da região tem vindo a ser uma estratégia adotada pela associação com o objetivo de alavancar os negócios das mesmas, mas também de apoiar os processos de digitalização e a economia digital, em especial das suas empresas associadas.

Até ao momento, a Ribatejo Trade Market recebeu já mais de 3400 visitas. O certame pode ser visitada livremente (sem qualquer necessidade de registo), no portal Compro no Ribatejo, em https://compronoribatejo.pt/feira/3-ribatejo-trade-market.