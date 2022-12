Diogo Carapinha está no top 10 do The Voice Portugal e precisa de ajuda para conquistar o sonho

Diogo Carapinha está no top 10 do The Voice Portugal depois de ter conquistado o lugar através da votação do público. O jovem enfermeiro, residente em Fazendas de Almeirim, está a duas galas em direto de se tornar a voz de Portugal.

“Mais uma vez, venho pedir-vos ajuda para me ajudarem a realizar o meu sonho de ser reconhecido no mundo da música Portuguesa! Sem a vossa ajuda eu não consigo e cada vez mais preciso do vosso voto”, apela o músico.

Para ajudar Diogo Carapinha a concretizar o sonho pode votar quando e as vezes que quiser até ao próximo dia 1 de janeiro, na linha de votação com o número 760 200 610.

Na gala do passado domingo, Diogo apresentou-se à plateia com a canção “Lisboa menina e moça” de Carlos do Carmo, que pode ver aqui: