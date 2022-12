Mensagem de Natal do Pe. Bruno Filipe

Qualquer coisa está para acontecer. Qualquer coisa que move multidões. Qualquer coisa que brota do mais fundo do nosso ser. Qualquer coisa que nasce na simplicidade de uma gruta. Qualquer coisa que nos aquece o coração. Será um homem? Será Deus? E porque não Deus e homem?

Estamos à espera de qualquer coisa numa sociedade que anseia por paz, por amor, por vida, por esperança, por felicidade. Somos gente a caminho de qualquer coisa mais, sem que tantas vezes saibamos o que esperamos. Gente que sonha. Gente que se quer deixar transportar pela beleza do Natal. Uma beleza que não se constrói de enfeites, mas sim da realidade da vida. Beleza que enfrenta a verdade. Beleza que procura a paz e a unidade. Beleza que concretiza a bondade.

Que bom seria, se neste Natal, pudéssemos acabar com tudo aquilo que magoa o mundo e que magoa as pessoas que nele habitam. Muitas vezes pensamos na impossibilidade de resolver os problemas deste nosso mundo que tantas tristezas e tantas alegrias nos traz. Perante guerras, pandemias e catástrofes, perguntamo-nos onde anda Aquele de quem se diz que é amor, Aquele que promete a paz. Perguntamo-nos como é que alguém como Ele permite tanta dor.

Parafraseando as palavras que uma mulher do nosso mundo proferiu: Deus amou tanto o mundo que lhe entregou o seu filho único. Deus continua a amar o mundo e por isso envia-nos a cada um de nós, seus filhos, para sermos sinal desse mesmo amor (Santa Teresa de Calcutá). Onde está Deus no meio deste nosso mundo de guerras? Está naqueles que não se conformam com a destruição e se empenham em lutar pela paz. Está naqueles que amam até mesmo a família imperfeita que têm. Está naqueles que distribuem alimentos por quem mais precisa. Está naqueles que amam quem mais ninguém ama. Está naqueles que se esforçam por viver o perdão. Queremos acabar com as guerras e com o sofrimento por esse mundo fora? Acabemos, então, com as guerras e com os sofrimentos que alimentamos nas nossas próprias vidas.

Que neste Natal possamos deixar brotar dentro de nós aquele Deus menino que vai nascer. Um menino que nos desafia a amar como Ele amou. Um menino que enfrenta a realidade e que a transforma para que nela surjam rebentos novos de justiça, de amor, de paz, de esperança, de felicidade e de vida. Aliemo-nos a este menino e construamos dentro de nós e das nossas casas a paz que o mundo anseia. Assim se faz festa à maneira do Deus menino, o verdadeiro príncipe da Paz.

Qualquer coisa está para acontecer nas nossas vidas…

Um Santo e Feliz Natal, são os votos de alguém que vai sonhando em construir a vida abundante que Deus sonha para este mundo. Juntemo-nos, construamos a paz e façamos festa.

Padre Bruno Filipe