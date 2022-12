É difícil ficar indiferente e não perder a compostura perante os abusos de uma maioria absoluta que o povo português, ou pelo menos uma parte dele, deu ao partido socialista.

Com os casos sucessivos de suspeitas de corrupção, incompatibilidades com elementos do governo e uma notória falta de transparência, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou no seu discurso do 5 de Outubro, o Governo liderado por António Costa que o Presidente da República tem o poder de dissolver Assembleia da República.

E vai mais longe: “O que acontece com demasiada frequência neste Governo de maioria absoluta é que não precisa de oposição para ao nível da opinião pública, estar a perder a credibilidade e a sua legitimidade que lhe foi reconhecida nas urnas por conta da falta de legitimidade de exercício”.

Posto isto, a sensação com que ficamos é que António Costa e os seus discípulos passam a legislatura completamente indiferentes a isto tudo, levando a água ao seu moinho, e pior ainda, mostrando uma arrogância e uma prepotência ao nível de algumas ditaduras conhecidas.

A esquerda tem este grande problema, que quando legitimada com grande poder, por vezes tende a abusar do poder desrespeitando a democracia e desrespeitando o povo português que é constantemente enganado com a premissa de um estado amigo do povo e que governa para o povo.

Pelos vistos, António Costa e os seus “amigos” governam mais para os seus ao arranjar colocações para todos de forma a consolidar o poder em todos os pontos estratégicos.

Fausto Russo – PSD Almeirim