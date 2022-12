Completaram-se em 26 de novembro sete anos da governação socialista que se iniciou em 2015. Foram sete anos indelevelmente marcados pela ainda atual pandemia de covid-19 e a injusta e ilegal guerra promovida pela Rússia após invasão militar da Ucrânia, com as inevitáveis e funestas consequências na segurança e na economia mundial.

Mas, mesmo assim, comparando 2022 com 2015 verifica-se uma clara evolução do país no caminho do desenvolvimento, do progresso e da justiça social. Vejamos: Entre 2015 e 2022 regista-se um claro crescimento do emprego, com a taxa de desemprego a cair para menos de metade, de 12,4% para os atuais 5,8%.

Houve um aumento dos rendimentos e mais justiça social. Um pensionista que receba 500€, viu a sua pensão, por ação do aumento extraordinário, crescer 14% em 2022. Com a redução do preço dos passes nos transportes públicos, as famílias tiveram ganhos de poupança significativos. De referir também que as pessoas que saíram de situação de pobreza ou exclusão social, durante estes sete anos, chegaram às 430 mil.

Na área da saúde, também comparado com a realidade em 2015, houve um aumento de 5,6% de dotação orçamental para o SNS, há mais 20% de profissionais (médicos, enfermeiros e outros) comparado com o final de 2015 e as consultas médicas tiveram aumentos substanciais em comparação com períodos análogos.

No combate às alterações climáticas hoje, em Portugal, 59% da eletricidade produzida provêm de energias renováveis e 4,5mM€ foram investidos em transportes públicos e ferrovias. Estes são apenas alguns aspetos da governação do PS, mas que os partidos da oposição, incomodados, tentam, por todas as formas, desviar do debate político.

Gustavo Costa – PS Almeirim