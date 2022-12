Hospital de Santarém recebe veículo elétrico para reforçar cuidados na área da saúde mental das crianças

A Equipa Comunitária de Saúde Mental da Infância e Adolescência (ECSM-IA) do Hospital Distrital de Santarém (HDS) recebeu, esta quarta-feira, 28 de dezembro, uma viatura elétrica, adquirida no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que visa potenciar os cuidados de proximidade junto da comunidade, na área da saúde mental da infância e adolescência.

De acordo com o Conselho de Administração do HDS, além de fomentar os cuidados de proximidade junto da comunidade, “esta viatura elétrica será um contributo para a proteção do ambiente e sustentabilidade do planeta”, uma preocupação do Hospital.

A ECSM-IA do HDS foi criada em 2021, com o intuito de aproximar os serviços de saúde mental da população e assegurar respostas focadas no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença.

Esta equipa trabalha em estreita articulação com os Cuidados de Saúde Primários, nos concelhos de Salvaterra de Magos, Coruche e Almeirim, e visa, sobretudo, suprir as necessidades sentidas pela comunidade, colaborando com as entidades locais na melhor resposta possível a diversas situações, nomeadamente absentismo escolar, alterações do comportamento, ansiedade, comportamentos autolesivos, perturbações do neurodesenvolvimento, entre outras.

A ECSM-IA do HDS é constituída por profissionais de diferentes áreas, nomeadamente Psiquiatria da Infância e Adolescência, Enfermagem, Psicologia, Terapia Ocupacional e Serviço Social.