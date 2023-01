Torneio de Walking Football reuniu ‘jovens’ e idosos em Almeirim. (c/fotos)

A Rede de Universidades Seniores (RUTIS) promoveu na manhã desta sexta-feira, 13 de janeiro, um torneio particular, amigável e sem carácter competitivo entre as equipas de Almeirim, Loures e Oliveira de Bairro, no Estádio Municipal de Almeirim.

Depois dos jogos de 10 minutos de futebol a andar para maiores de 50 anos, entre as equipas participantes deste torneio, ocorreu um jogo de demonstração para convidados da Rutis, que contou com a presença de Paulo Caetano, vereador do Desporto da Câmara de Almeirim, Eduarda Marques, diretora regional do IPDJ, um elemento do jornal O Almeirinense e funcionários da instituição.

Com este jogo, os convidados perceberam as regras e dinâmicas deste desporto que cresce cada vez mais com os atletas da 3ª idade.

O Walking Football (WF), futebol a andar ou a passo, é um projecto desportivo desenvolvido pela RUTIS e pela Fundação Benfica (FB), com o apoio do IPDJ, com o objectivo de promover o exercício físico e a saudável competição entre os alunos das universidades seniores.

A regra principal deste desporto é jogar futebol sem correr.

O projecto começou em Fevereiro de 2018 com 10 universidades seniores, tendo terminado a época de 2020/2021 com 26 equipas inscritas. Os torneios e treinos foram suspensos durante a pandemia do Covid 19. Em Setembro de 2022 o projecto retomou o seu ritmo normal.