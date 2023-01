Oportunidades de negócio nos mercados árabes para empresas da região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, no âmbito do projeto financiado Ribatejo International Promotion, vai apresentar as oportunidades de negócio dos mercados árabes às empresas da região. A sessão de esclarecimentos acontece dia 2 de fevereiro, pelas 16h00, na Startup Santarém, com inscrições gratuitas.

Os mercados árabes dispõem de múltiplas oportunidades de negócio que as empresas da região não devem descurar. Com o objetivo de sensibilizar a comunidade empresarial para as oportunidades destes mercados, bem como sobre os procedimentos de segurança a ter para exportar para este território, a NERSANT vai realizar no dia 2 de fevereiro, na Startup Santarém, uma sessão de apresentação sobre o tema, com inscrições gratuitas.

Com início às 16:00, a sessão inicia pelo acolhimento da NERSANT, com a apresentação do Ribatejo International Promotion, projeto financiado ao abrigo do qual se realiza esta sessão de esclarecimentos, seguindo-se uma intervenção sobre o a segurança nos processos de exportação, com destaque para a importância da proteção de marcas e propriedade intelectual. As oportunidades de negócio nos mercados árabes serão dadas a conhecer por Pedro Garcia Garcia da consultora MAAB Consulting, que fará uma abordagem global sobre o mundo árabe, enunciando as oportunidades de negócio que oferecem estes mercados para o setor agroalimentar, a indústria metalomecânica e o setor da pedra.

De referir que o projeto Ribatejo International Promotion tem como principais objetivos fomentar o aumento das exportações das PME da região através da criação de novas ferramentas de apoio e de análise aos mercados (Business Intelligence e vantagens comparativas), de maior utilização das redes de contatos e de um maior conhecimento das caraterísticas e especificidades de cada mercado e da disponibilização e recolha de informação de apoio que facilite o processo de internacionalização/exportação das PME da região e da promoção da imagem e capacidades da região a nível nacional e internacional, facilitando a internacionalização das empresas e dos seus produtos e serviços. O projeto Ribatejo International Promotion é cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia.

Os interessados em marcar presença na sessão sobre as oportunidades de negócio nos mercados árabe podem fazê-lo de forma gratuita, bastando para tal incrição no evento no portal da NERSANT em https://www.nersant.pt/agenda/.