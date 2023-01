Duelo lusófono com Portugal na corda bamba

Portugal defronta esta sexta-feira a seleção de Cabo Verde, em Gotemburgo, na Suécia, em jogo a contar para a segunda jornada do Main Round do Campeonato do Mundo de andebol.



Depois do polémico empate frente ao Brasil (28-28), com o golo da igualdade canarinha a chegar… já depois de terminado o jogo, após consulta ao VAR, a equipa lusa está em maus lençóis e já não depende apenas de si própria para atingir os quartos-de-final.



Para já, a Seleção Nacional vê-se obrigada a vencer este encontro com os cabo-verdianos, antes de medir forças com a toda-poderosa Suécia no domingo. O site Sportytrader, especialista em previsões desportivas, prevê uma Seleção das Quinas a bater-se até ao limite pela qualificação.



Os comandados de Paulo Jorge Pereira seguem atrás da formação anfitriã do certame e ainda da igualmente cotada Islândia, pelo que só o triunfo lhes interessa de modo a manterem vivo o objetivo de chegar à próxima fase da competição.



Cabo Verde, que é orientado por Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca, perdeu todos os desafios que disputou até ao momento e dificilmente terá argumentos para contrariar uma equipa portuguesa que quer corrigir o tropeção da ronda anterior. António Areia, que marcou sete golos ao Brasil, Rui Silva, Pedro Portela e André Gomes, autores de quatro tentos, serão as principais armas lusas.