Idosos do concelho em segurança

O relógio marca 9h da manhã e, à porta do Posto da GNR de Almeirim, já está o Tenente Francisco Patrício e dois dos rostos mais visíveis nestas operações no nosso concelho: Horácio Ribeiro e Pedro Miguêns.

A GNR desenvolve, ao longo de todo o ano, um conjunto de atividades de acompanhamento aos idosos. “Aqui, em particular, estamos a acompanhar a secção de prevenção criminal e policiamento comunitário do destacamento territorial de Santarém. Estas ações estão englobadas no programa “Idoso em segurança” em paralelo com a Operação Natal e Ano Novo”, explica o Tenente Francisco Patrício.

À GNR, no âmbito da operação, o município entregou também alguns cabazes para os idosos mais sozinhos e isolados, num programa que decorre durante o ano todo e, nesta altura, teve um reforço.

Para o acompanhamento anual, o destacamento territorial de Santarém, acompanha atualmente 340 idosos, já no concelho de Almeirim são acompanhadas 41 pessoas.

O destacamento territorial de Santarém intervém de igual modo nos conselhos de Rio Maior, Alpiarça, Santarém e Cartaxo, sendo que em Santarém o policiamento é dividido com a Polícia de Segurança Pública. A GNR tem em cada destacamento uma secção que privilegia este tipo de serviço.

Não só o “Idoso em segurança” mas também a “Escola segura” e “Comércio seguro” são os três pilares do serviço da secção, que tem como objetivo que a população seja acompanhada desde tenra idade até uma situação de fim de vida, sendo aplicado então o projeto “Idoso em segurança”.

Os militares que fazem este acompanhamento têm um conjunto de características que os permitem trabalhar nesta secção. Existe também um curso habilitante que faculta a estes militares um conjunto de ferramentas para melhor desempenho no terreno.

Horácio Ribeiro e Pedro Miguêns são pessoas muito importantes na vida destes idosos. Chegam a ir comprar medicamentos às farmácias. Ligam para saber se precisam de algum apoio e há até quem substitua a família.

Quando chegamos aos locais visitados pelos militares, basta olhar no rosto dos idosos para, facilmente, perceber o conforto, segurança e tranquilidade que os militares lhes levam. É fácil perceber na troca de olhares e nas primeiras palavras que o tempo e o conhecimento criam um elo de ligação entre o idoso que é visitado e o militar que desempenha esse papel.

As necessidades dos idosos são caracterizadas por um código de cores verde, amarelo e vermelho. Consoante as necessidades e a avaliação feita procuramos realizar o acompanhamento mais permanente.

Um dos idosos visitados por esta equipa, o Sr. Francisco, recebeu também um cabaz e medicamentos que estavam em falta. O Sr. Francisco, que raramente tem outras visitas que não dos militares, até lhe faltam palavras para descrever a importância destas visitas: “Não posso dizer nada. Está à vista.”

Com mais de 80 anos, Francisco cuida da horta, dos animais e conta que “há mais de 20 anos que estou sozinho, e eles são os meus amigos. Vêm aqui imensas vezes para me visitar, conversar, fazer companhia e comemorar algumas datas. Ainda há dias o Sr. Ribeiro veio cá de propósito no carro dele entregar-me medicamentos, ele estava de férias e eu não sabia.”