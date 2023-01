Espetáculo de variedades para ajudar os escuteiros a viajar para a Coreia do Sul

O Agrupamento de Escuteiros de Almeirim – CNE 404 promove um espetáculo de variedades no próximo dia 3 de fevereiro, no Cine Teatro, em Almeirim.

Segundo a organização o espetáculo será abrilhantado com dança, canto, teatro e poesia, contando ainda com a participação do Clube de Artes do Agrupamento de Escolas de Almeirim, o Movimento Palco e Lara Fernandes.

Este evento servirá para angariação de fundos para os Pioneiros dos Escuteiros de Almeirim, que irão participar num evento na Coreia do Sul, que tem custos associados.

O espetáculo está agendado para as 21h30 e tem os bilhetes tem um custo de quatro euros.