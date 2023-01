Olympus Bar festeja 25 anos com mural

César Filipe Gonçalves, para assinalar os 25 anos do Olympus Bar, lançou um desafio à Simone Castelo e ao Frederico Dias para criarem um mural no histórico espaço.

César Filipe começa por contar que esta ideia surgiu por brincadeira: “Como são jovens, senti que devia dar uma oportunidade que eu nunca tive na idade deles. Eu sempre imaginei fazer o que gostávamos, fosse cantar ou dançar. Há uns anos atrás, perguntávamos se podíamos fazer esse tipo de coisas e a resposta era frequentemente negativa e fechavam-nos as portas. Eu tinha o sonho de ter um bar. Tenho este projeto faz 25 anos. Comecei com os meus pais e com a minha esposa, entretanto a minha filha também começou a ajudar e começámos por dar oportunidade aos jovens daqui da terra. Desde mágicos, músicos, e mais recentemente, estes dois artistas que nos lembraram que esta pintura ficaria bem com a decoração greco-romana do bar.”

Simone Castelo estuda na Escola Superior Artes e Design em artes plásticas, Caldas da Rainha. Confessa que tentaram colocar um cunho pessoal no traço de desenho. ”O que foi um pouco difícil pois cada artista possui um, o do Frederico é mais realista e o meu expressivo, mas conseguimos relacionar ambos.”

Frederico Dias, colega de escola de Simone, lembra e agradece a oportunidade: “Foi uma oportunidade que o César nos deu para demonstrar a nossa arte e, a partir daí, as pessoas têm visto, gostado, vêm ao bar apreciar a pintura e têm-nos feito propostas para continuarmos as nossas obras.”

Este é o resultado deste projeto de dois jovens que estão no primeiro ano da universidade. “Todas as respostas que ouvi têm sido positivas e a mais bonita foi que tem tudo a ver com Olympus. Esta pintura era o que estava em falta. Foi a cereja no topo do bolo”, descreve o proprietário do espaço.

Num olhar para estes 25 anos, César Gonçalves conta que ”sempre foi um sonho de criança, não sei explicar, tanto que a minha profissão é outra mas o meu pai sempre foi da área de hotelaria e houve uma altura em que os meus pais ficaram sem trabalho e eu, desde pequeno, que imaginava ter um salão de jogos ou uma casa virada para a juventude. Quando começámos a pensar seriamente no projeto cada um de nós tinha uma ideia diferente. O meu pai queria um restaurante, eu queria um salão de jogos e a minha mãe um bar. Então a minha mãe disse que se calhar o melhor seria algo virado para os jovens porque o futuro era a juventude e então chegámos a esse acordo e iniciámos este projeto.”

O balanço entre alguns altos e baixos é positivo. “Começámos isto de raiz e foi-se construindo o nome “Olympus Bar” pelas Fazendas, por Almeirim, e pelo Ribatejo com o sucesso que vamos tendo aos poucos, com a caminhada que temos feito, com muita perseverança, muito trabalho, muito sacrifício para esta casa e é assim que temos conseguido.”

O proprietário diz ainda que “o segredo é por ser uma casa familiar. Foi criado pelos meus pais e eu acompanhei e ajudei desde o começo do projeto. A minha esposa veio para cá trabalhar logo de início, fomos ganhando amor, foi crescendo e, como o ambiente é um ambiente de família, o staff sempre foram pessoas da casa, as pessoas sentem-se bem. E Já apanhei gerações em que vinham os avós, os pais e os filhos.”

Quanto ao futuro, César diz que “já vamos na terceira geração. A minha filha também está a estudar hotelaria e disse-me que até poderia arranjar outra profissão mas que isto é para continuar e não para fechar. Penso que tem continuação, pelo menos mais 25 anos.”