Falua investe 5 milhões na expansão da área de vinha própria

A Falua, empresa vitivinícola com sede em Almeirim, vai apostar na expansão da área de vinha própria em diferentes regiões. A empresa prevê um plano de investimento superior a 5 milhões de euros a executar até 2024, totalizando 200 hectares de vinha na Região Tejo e 31 hectares na Região dos Vinhos Verdes.

Com a compra de 80 hectares encostados a emblemática Vinha do Convento, na sub-região da Charneca – Região do Tejo, a Falua detém agora uma área continua de 125 hectares, num total de 200 hectares na região Tejo. O plano de investimento contempla a plantação de raiz de mais de 60 hectares de vinha, para além da reconversão de 17 hectares.

Na Região dos Vinhos Verdes, o investimento abrange a plantação de vinhas das castas Loureiro e Alvarinho, com 11 hectares de Loureiro instalados em 2022 em Soutelo, no concelho de Vila Verde, dando origem a uma vinha que passará a rodear a histórica Casa da Torre. Por sua vez, a secular Quinta do Hospital, em Monção, conta com a plantação de mais 10 hectares de vinha, passando a ter um total de 20 hectares de vinha exclusiva da casta Alvarinho na sub-Região de Monção e Melgaço.

“Este investimento teve início em 2022 e estará em execução até 2024, de forma a permitir um crescimento assente nos nossos valores de sustentabilidade e de grande respeito pela natureza. Não investimos apenas na aquisição de terra para instalação de vinha, mas sobretudo nas condições que nos permitem garantir a produção de uvas de elevada qualidade para continuar a produzir vinhos de excelência”, destaca Antonina Barbosa, enóloga e Directora Geral da Falua.