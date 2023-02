União de Almeirim vence dérbi concelhio. Fazendense não descola do líder da distrital

O União de Almeirim venceu o dérbi com o Benfica do Ribatejo e o Fazendense venceu e continua na perseguição ao líder do campeonato distrital da 1ª divisão, União de Tomar.

O dérbi concelhio opôs o União de Almeirim e o Benfica do Ribatejo, com a equipa da casa a vencer o jogo por 1-0, golo da autoria de Miguel Moreira. Ainda na segunda divisão distrital, vitória também para o Paço dos Negros sobre o Pernes, por 1-2. Guilherme Nobrega e Duarte Leite marcaram para os pacenses.

O União de Almeirim é 5º com 24 pontos, o Benfica do Ribatejo 6º com 19 pontos e Paço dos Negros é 9º com 14 pontos.

No futebol feminino, o Fazendense, que está na Taça de Promoção, perdeu na deslocação a Frielas por 3-1. Tânia Rebelo marcou para as charnecas.