Atletismo dos 20 kms de Almeirim promove treinos individuais de atletas de outras modalidades

A secção de Atletismo dos 20 kms de Almeirim tem vindo a realizar treinos individuais de atletas de outras modalidades e até treino conjuntos com clubes, sendo exemplo disso o treino da passada quarta-feira, 15 de fevereiro, em conjunto com o plantel sénior do União de Almeirim.

Este primeiro treino do plantel do União de Almeirim no atletismo, teve como objetivo o desenvolvimento da técnica e capacidade de aceleração e de exercícios de potência muscular. O clube almeirinense tem vindo a alargar o espectro de treinos, tendo já completado um de piscina recentemente.

A parceria entre as duas entidades pode continuar no futuro e nesta primeira sessão contou mesmo com o presidente do União de Almeirim, Vasco Carvalho.

Nos últimos meses, esta secção liderada por Daniel Leandro, tem vindo a realizar trabalho especifico com atletas de várias modalidades, desde futebol, futsal, basquetebol e BTT, que procuram o espaço para potenciar as suas capacidades físicas.

Os atletas tencionam, com estes treinos na secção de atletismo, força, velocidade, resistência e/ou flexibilidade, bem como, melhorar as suas habilidades como correr ou saltar.

Daniel Leandro, da secção de Atletismo dos 20 kms de Almeirim, assegura que este tipo de treinos contribui para “desenvolvimento dos jogadores, neste caso do futebol, que beneficiaram da experiência e know how dos treinadores, assim como, da colaboração de alguns dos atletas mais experientes dos 20 kms”.

Ao O Almeirinense, o responsável assegura que a secção pretende “chegar a mais alguns jovens atletas que possam vir a ser atletas de referência nas suas modalidades”.

“É fundamental o desenvolvimento global e harmonioso do atleta. A competência ao nível das habilidades ou o domínio tático da modalidade não são suficientes, para que evoluam individualmente. Este treino que fazemos é altamente individual, onde temos recolhido um feedback fantástico dos atletas, pais e dos próprios treinadores das suas equipas”, conclui.

A secção de Atletismo dos 20 kms de Almeirim treina e compete no recinto desportivo junto ao Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.