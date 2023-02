Alzheimer: Os grandes desafios do futuro

Os ODS – objetivos de desenvolvimento sustentável – fazem parte da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, aprovada em 2015.

A Agenda 2030 contem 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas, por todos os países, até 2030.

Os objetivos abordam três grandes dimensões do desenvolvimento sustentável – social, económica e ambiental. Constituem um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, de forma a promover a paz, a sustentabilidade ambiental, a justiça e a igualdade.

Em Portugal, o portal ODS local serve como instrumento de monitorização de indicadores e de mapeamento de práticas municipais e projetos da sociedade civil inovadores e sustentáveis.

Neste âmbito, o Projecto Resense – Memórias com Sentido(s), contemplado pelo Programa Bairros Saudáveis e levado a cabo no distrito de Santarém pela Alzheimer Portugal – Núcleo do Ribatejo, encontra-se disponível nesta plataforma, em https://odslocal.pt/projetos, tendo sido considerado um projeto de elevada relevância e impacto positivo no território.

O Projeto foi desenvolvido em 2021/2022, com duas linhas de atuação: tornar os cuidados especializados nas demências acessíveis a Pessoas com Demência e aos seus cuidadores (nos domicílios), bem como intervir, através de equipa técnica multidisciplinar nas Respostas Sociais dos concelhos de Almeirim e da Chamusca nas instituições com respostas sociais (lares, centros de dia e apoio domiciliário) para pessoas idosas e/ou com demência.

A segunda linha de atuação prendia-se com a preocupação ambiental, pelo que foram desenhados e construídos, com base em produtos reciclados, Kits de materiais para serem usados como Ocupação para as Pessoas com Demência. Foi, então, criada a marca ReSense e distribuídos Kits nas Instituições que aderiram ao Projeto e junto das Pessoas com Demência que residem nas suas casas.

Projecto iminentemente colaborativo, contou com as parcerias com os municípios (Almeirim e Chamusca), com a Associação Tempos Brilhantes ( responsável pela produção dos Kits), unidades de Saúde ( UCSP de Almeirim e UCC da Chamusca), Juntas de Freguesia destes concelhos e diversas entidades do Sector Social ( Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo; Associação de Apoio às famílias de Fazendas de Almeirim; CASULME- Centro Social do Ulme; Centro de Acolhimento Social do Chouto, Centro de Apoio Social da Parreira, Centro de Dia Aconchego, de Vale de Cavalos e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca).

O Projecto, em especial os aspectos menos positivos, mostraram aquelas que parecem ser as maiores necessidades nestes territórios, em especial no concelho de Almeirim e que se prendem com a necessidade de maior sensibilização, combate ao estigma e maior trabalho em rede entre os diversos parceiros na comunidade.

A fraca adesão da população das freguesias do concelho de Almeirim nas acções de sensibilização realizadas em cada sede de freguesia e a escassa participação das entidades no projecto apontam para tais necessidades.

Sendo que as dificuldades financeiras são comuns à maioria das instituições (muitas delas com parcos recursos humanos a nível técnico), estas poderiam ter usufruído da oportunidade proporcionada pelo Projecto de adquirirem materiais para utilizar na ocupação dos seus utentes, bem como, ter beneficiado da intervenção de uma equipa técnica multidisciplinar, especializada nos cuidados/intervenção para Pessoas com Demência e os cuidadores. Esta intervenção foi desenvolvida durante um ano, sem custos para as instituições, factores que poderiam ter sido aliciantes e motivadores para uma maior adesão das instituições, o que efectivamente não veio a acontecer.

Nas instituições que se tornaram parceiras ( Associação de Solidariedade de Benfica do Ribatejo e Santa Casa da Misericórdia da Chamusca), as actividades terapêuticas implementadas (individuais e em grupo) obtiveram resultados muito positivos para os participantes e foram alicerçadas num verdadeiro trabalho em equipa, entre a Alzheimer Portugal e estas instituições.

Infelizmente e dado que o Projeto foi financiado pelo Programa Bairro Saudáveis ( programa público), com apertados requisitos ( existência de declarações de elegibilidade) não foi possível desenvolver as atividades na cidade de Almeirim, razão que justifica a não participação das Pessoas com Demência, dos seus cuidadores e das entidades deste território no projeto.

Do Projeto resultou, ainda, a elaboração de um Manual de Boas Práticas, a partilhar muito em breve junto das entidades do Terceiro Sector e de todas as Pessoas a quem possa interessar o tema da Ocupação das Pessoas com Demência.

O Projecto ReSense demonstrou a importância das iniciativas locais na área dos Idosos e das Pessoas com Demência para o Desenvolvimento Sustentável , tornando evidente que é possível: Pensar Local. Agir Global.