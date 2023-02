Atletas de Almeirim destacam-se em Fátima e Alpiarça

Nos passados dias 18 e 19 realizaram-se dois eventos da modalidade, no sábado no Estádio Papa Francisco em Fátima realizou-se o Campeonato de Inverno de Lançamentos Longos, no domingo na Nave Desportiva de Alpiarça realizou-se um

torneio essencialmente para os mais jovens tendo em vista o Triatlo Técnico Regional a realizar no próximo fim de semana.

Os campeões nos lançamentos longos foram: :



Dardo Fem.

Edmara Chete (foto) A20Km Almeirim 29.13



Martelo Juv. Fem.

Rita Paciencia A20Km Almeirim 40.07



No torneio de preparação os vencedores foram:



60 M Barr. Fem.

Edmara Chete A20Km Almeirim 9.94



No próximo fim de semana na Nave Desportiva de Alpiarça realiza-se o Triatlo Técnico regional de onde sairá o seleção representará Santarém em Pombal na fase nacional