Daniel Leandro em formação em Belgrado e em competição em Madrid

O almeirinense Daniel Leandro esteve, recentemente, ao serviço da Federação Portuguesa de Atletismo em Belgrado, Sérvia, numa formação internacional e em Madrid, Espanha, numa competição para atletas Sub-20.

A formação na capital da Sérvia, decorreu de 16 a 19 de fevereiro, onde o treinador almeirinense esteve em presentação de Portugal. A iniciativa pretendeu dar formação para os os formadores e líderes nas suas federações do programa da world athletics kids athletics.

A European Athletics chamou até si um representante de cada país para com os seus formadores da world athletics dar a conhecer a evolução do programa que, como se.sabe, é dedicado às crianças.ado, capital da sérvia uma formação para os formadores e líderes nas suas federações do programa da world athletics kids athletics.

Já em Madrid, Daniel Leandro participou hoje, como treinador, o primeiro encontro DNA Indoor para atletas Sub-20, onde a equipa portuguesa conquistou o sexto lugar da classificação coletiva.

Num formato competitivo em que nunca tinham participado, os jovens velocistas portugueses, foram os que melhor se adaptaram. David Landim foi mesmo segundo classificado nos 60 metros, com a marca de 6,87 segundos, um recorde pessoal, que o deixa no quinto lugar dos melhores portugueses de sempre.

Depois dele, dois barreiristas (60 metros barreiras) que terminaram em terceiro lugar: Sisínio Ambriz, com a marca de 7,80 segundos, a escassos quatro centésimos do recorde nacional que já bateu este ano (7,76s); Melissa Sereno, com 8,48 segundos, recorde pessoal que a transforma na terceira melhor atleta portuguesa sub-20 de sempre.

Em bom plano esteve ainda Tatiana Pereira, que foi quarta classificada no salto em comprimento, com a marca de 5,58 metros. Contudo, na primeira fase, nos duelos, ainda saltou a 5,70 metros (num salto que teve de repetir por falha técnica na medição…)

Para além de ser técnico da Federação Portuguesa de Atletismo, Daniel Leandro é também o responsável pela secção de Atletismo da Associação 20 kms de Almeirim.