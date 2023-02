Fazendense vence Águias e aproveita deslizes para se aproximar da liderança do campeonato

O Fazendense venceu por 3-1 na receção ao Águias de Alpiarça e conseguiu arrecadar três pontos muito importantes, para se aproximar da liderança na 21ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém.

Os charnecos marcaram nos primeiros minutos de jogos por intermédio de Alex e acabaram por aumentar a vantagem no marcador para 2-0 com um autogolo. Ainda antes do intervalo, o Águias conseguiu reduzir para 2-1 com um golo de Bernardo Fernandes.

Na segunda parte, a equipa da casa dominou o jogo e fixou o resultado final em 3-1 com o golo de Torres Gomez.

Com esta vitória, a equipa de Fazendas de Almeirim reduziu para apenas dois, a diferença de pontual para o União de Tomar, que empatou a duas bolas nesta jornada com o Alcanenense. Também o Amiense empatou a zero com o Fátima e permitiu ao Fazendense distanciar-se do 3º lugar.

Na segunda divisão distrital, o União de Almeirim disse adeus às intenções de subida, depois de perder em casa por 0-3 diante do Marinhais. O Paço dos Negros também foi derrotado por 1-0 no terreno do Espinheirense. O Benfica do Ribatejo folgou nesta jornada.