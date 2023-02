Temos assistido, e alguns de nós até têm participado, nas manifestações e greves dos professores que têm decorrido por todo o país e também no concelho de Almeirim. Os professores pedem respeito, algo que tem sido negado a esta classe profissional (e a outras também!) ao longo de diversos governos, todos com responsabilidades a vários níveis, pela degradação das condições de trabalho dos professores, fora e dentro das salas de aulas. No entanto, é com preocupação que assisto a novas formas de luta, que comprometem as regras da democracia, e que levam a posições extremadas inclusive à decisão, inédita no nosso país, do governo decretar serviços mínimos numa greve. Tal situação, abre um precedente que poderá pôr em causa o direito à greve por parte dos professores, e não esquecemos que esta é um direito constitucionalmente consagrado. Permanecem as razões para os professores se manifestarem, quando as negociações entre a tutela e os sindicatos não trazem os consensos necessários, pelo que dia 11 de fevereiro também lá estarei na manifestação nacional já agendada e divulgada. Será outro momento de união e força dos professores, como têm demonstrado nestes tempos recentes. Poderão os professores do nosso concelho contar com toda a solidariedade dos eleitos da CDU, nesta sua luta que pretende não apenas dignificar a sua profissão, mas com isso defender a escola pública, herança democrática do 25 de Abril no nosso país.

Sónia Colaço – CDU Almeirim