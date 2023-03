Ginástica: Almeirim sobe ao pódio

Este fim de semana as ginastas dos 20 kms de participaram no IX Troféu AGS do Cuab Benaventense.



“Foi uma manhã de muitas emoções, diversão, nervosismo e espírito de equipa”, destaca a secção.



No Nível II, Beatriz Ferreira e Kaiki Jesus ficaram em segundo no PMx; Maria Cordeiro, Mariana Lopes e Júlia Ferreira obtiveram a primeira posição no GF.



No Nível III, Sara Pistola e Margarida Teodósio fizeram segundo no PF; Inês Ventura, Lara Curto e Maria Monsanto primeiro no GF; Mariana Mateus, Lara Pizzol e Maria Inês Florindo na segunda posição e Madalena Rodrigues, Mariana Amaral e Beatriz Rocha na terceira.