Taekwondo almeirinense coloca atletas nos rankings europeu júnior e mundial sénior

A equipa dos 20 kms de Almeirim particiou no Open da Bélgica G2 (ranking mundial e olímpico) com Lucian Procopciuc na categoria de – 74kg e Patrícia Salgueiro em – 46kg. O Lucian venceu nos 32 avos de final o atleta da Áustria, mas acabou por ser eliminado nos 16 avos de final frente ao atleta da Geórgia 5° classificado no campeonato do mundo 2022.

Já a Patrícia que fez a sua estreia no escalão sénior, venceu frente à Alemanha, mas acabou por ser eliminada também nos 16avos de final frente à atleta do Cazaquistão, que acabou por ficar em 1° lugar na prova.

No domingo dia 18, foi a vez dos juniores Tomás Silva -68kg, Ana Borda Dagua -52kg e Sofia Mota Santos -49kg disputarem o Open da Bélgica E1(ranking europeu).



Tomás Silva e Ana D’Agua, apesar do bom desempenho, não conseguiram ultrapassar os campeões nacionais da Alemanha e Grécia, respectivamente. Ambos tiveram combates muito equilibrados, mas não conseguiram contrariar a maior experiência dos seus adversários já cotados no ranking europeu.

Sofia Santos venceu o primeiro combate frente à atleta da Alemanha, cedendo a continuação na prova nos 16 avos de final para a sua congénere britânica. Este resultado permitiu à Sofia conquistar os primeiros pontos no ranking europeu.

“Ainda assim, um resultado positivo para os nossos atletas, que fizeram a sua primeira participação no circuito europeu em 2023. Um forte agradecimento a todos os que apoiam os nossos atletas, em especial à direcção e câmara municipal de Almeirim”, destaca a direção.