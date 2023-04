Cães terapeutas ajudam aprendizagem de alunos com necessidades especiais em Almeirim

A Escola Secundária Marquesa da Alorna tem em marcha o projeto “Smiledog”, uma estratégia diferenciada na educação dos alunos com Necessidades Educativas Especiais, com o auxílio de cães terapeutas

Segundo o estabelecimento de ensino, esta iniciativa tem por objetivo o “favorecimento da linguagem e do processo de comunicação, a melhoria e o aumento da comunicação verbal e não-verbal, o enriquecimento do vocabulário, a construção correta de frases, o treino na articulação das palavras, a melhoria da condição física e da coordenação de movimentos, a melhoria da autoestima, da expressão de sentimentos, da adequação do comportamento, da identificação de emoções e o reforço do desempenho das suas competências sociais”.

Neste projeto são usados exercícios práticos e dinâmicos com cães, que permitem a estes alunos um desenvolvimento de competências funcionais e académicas, de acordo com as potencialidades/dificuldades que os alunos apresentam.

Nestas sessões de Cinoterapia é feita a utilização terapêutica de cães na intervenção com alunos com perturbações do espetro do autismo, perturbação de hiperatividade, défice de atenção, desordens emocionais, problemas de adaptação social, problemas de ansiedade e outras patologias especiais.