Temperaturas com máximas acima dos 30 graus nos próximos dias

As temperaturas vão sofrer no sábado e domingo uma subida acentuada acima da média para o mês de abril, prevendo-se máximas acima dos 30 graus no concelho de Almeirim.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no sábado a temperatura máxima esperada é de 28ºcelsius, atingindo os 31º no domingo. Segunda-feira será o dia com a temperatura máxima mais elevada, com os termómetros a atingirem os 33º Celsius e terça-feira atingirá os 32º. A partir de quarta-feira e até ao final da semana, as temperaturas baixam gradualmente para 27º Celsius.

As temperaturas mínimas par aos próximos dias vão rondar os 11º e os 14º Celsius.

A maior subida será para amanhã, sábado, onde se espera que em alguns locais do país seja acentuada. Estamos a falar de variações comparando com o dia de hoje entre 6 a 8 graus. No domingo vamos ter uma outra subida de temperatura mais significativa nas regiões do litoral e aí já vamos ter valores da temperatura bastante elevados um pouco por todo o território. Estamos a falar de valores acima de 30 graus em alguns locais como o Alentejo e a região do Vale do Tejo”, adiantou Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em declarações à Agência Lusa.

A meteorologista do IPMA destacou que os valores da temperatura estão acima do que é normal para a época. Devido à previsão do estado do tempo para os próximos dias, o perigo de incêndio rural vai agravar-se em Portugal continental.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.