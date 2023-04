Seniores do Tenisalmeirim sagram-se vice-campeões regionais

A equipa sénior da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim sagrou-se vice-campeã regional de equipas da Associação de Ténis de Leiria, depois de ter cedido na final rente ao Racket Sports Clube de Leiria por 3-2.

Depois de no ano passado ter conquistado o título pela primeira vez na história do clube, este ano, a equipa almeirinense conseguiu apurar-se novamente para a final do Campeonato Regional de equipas estando assim na luta pela renovação do titulo, que acabou por falhar.

Na final disputada no Parque da Zona Norte em Almeirim, Sebastião Cardoso Nobre começou por vencer João Rosa por 6/3 e 6/1 e Martim Salvador ainda complicou as contas a André Lopes, com o tenista de Leiria a ter que jogar um 3º set para conseguir vencer por 6/1, 4//6 e 6/2.

A fechar os singulares, num encontro que durou 4h, José Miguel Rodrigues cedeu frente a João Mineiro por apertados 6/7, 7/6 e 6/4, precisando assim a Associação 20kms de Almeirim de vencer os dois pares para renovar o título.

Tomás Evaristo e Sebastião Cardoso Nobre ainda venceram João Rosa e Gustavo Moreira por 6/4 e 6/1 mas José Miguel Rodrigues e Martim Salvador acabaram por perder frente a André Lopes e João Mineiro por 6/3 e 6/1, dando assim o título ao clube leiriense.

Apesar da derrota, a equipa capitaneada por Tomás Evaristo conseguiu apurar-se para o Campeonato Nacional de equipas onde vai marcar presença pelo segundo ano consecutivo.