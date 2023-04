No passado fim de semana de 15 e 16 de Abril na pista do Estádio Municipal de Abrantes realizou-se o Torneio Atleta Completo Regional onde os atletas competiram sobre provas combinadas, tendo cada escalão as suas provas especificas.

Heptatlo Juvenis Fem.

Lara Lopes A20Km Almeirim 2800 pontos

Parciais: 18.48; 1.39; 18.87; 29.53; 4.42; 3 06.97



Deste Torneio sairá a seleção distrital que representará a Associação de Santarém no Torneio Nacional a disputar em Pombal no final do mês.