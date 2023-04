Fazendense vence e mantêm-se a um ponto do União de Tomar

O Fazendense venceu no Entroncamento por duas bolas a zero com Daniel Arraiolos a marcar o golo dos amarelos, já o segundo foi na própria baliza.

Com esta vitória, o Fazendense continua na segunda posição da tabela classificativa, já que o União de Tomar venceu o Ferreira do Zêzere aos 90+7 por 2-1.

Agora as atenções viram-se para a jornada 27 da 1ª divisão do campeonato distrital, onde no próximo sábado, 22 de abril, o Fazendense e U.Tomar vão lutar pela liderança, quando faltam apenas quatro jornadas para o final.