Agrupamento de Escolas de Almeirim com várias atividades do dia 25 de Abril

O Agrupamento de Escolas de Almeirim realiza, entre hoje e dia 12 de maio, diversas atividades relacionadas com a temática do 25 de Abril.

Esta quinta-feira, decorreu a peça de teatro “25 de Abril – História de uma Revolução”, pela companhia de Teatro Educa, no Cine Teatro de Almeirim, com os alunos do 6.º, 7.º e 8.º anos.

Ao longo de todo o dia de 24 de abril, será realizado a construção do Mural “25 de Abril” realizado por alunos da Escola Secundária Marquesa de Alorna.

Já no mês de maio, entre os dias 2 e 12, estará patente no agrupamento a exposição de cartazes “O Fim do Regime”, da Associação CULTRA – ABRIL É AGORA.

Todas as atividades são organizadas pela disciplina de História e Filosofia, CD, AFC, Clube UBUNTU E PNA.