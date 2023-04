Festival Scout Sopas regressa a Fazendas de Almeirim

O Agrupamento 1186 Fazendas de Almeirim organiza a 6ª Festival Scout Sopas, no próximo dia 6 de maio, no largo do Centro Cultural da vila.

A organização da iniciativa convida os participantes a provar uma variedade ampla de sopas, mas conta também com a animação do Rancho Folclórico de Paço dos Negros, Grupo Jarreteiras e do DJ Brat. O evento conta ainda com insufláveis, artesanato local, porco no espeto e bebida a acompanhar.

O certame está agendado para as 18h00, com as entradas a ter um custo de 6 “alertas”, que dão direito a uma tijela e copo reutilizável alusivos ao evento.