Fazendense pede público em massa para o jogo que pode decidir o título

O Fazendense e o União de Tomar defrontam-se no próximo sábado, 22 de abril, pelas 16h00, no campo nº2 do Complexo Prof. José Gameiro Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim, quando faltam disputar quatro jornadas para o final do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Santarém.

As equipas estão apenas separadas por um ponto na tabela classificativa e a partida da 27ª jornada pode decidir quem arrecada o título de campeão distrital da temporada 2022/2023.

Para ter uma motivação extra para o jogo, António Botas Moreira, Zé Miguel Dias e Rodrigo Neves, presidente, treinador e capitão, respetivamente, apelam à presença dos adeptos no estádio.

“Compareçam, apoiem a equipa, respeitem o adversário e que nós consigamos ganhar”, começa por dizer António Botas Moreira, presidente do Fazendense, destacando que o seu desejo é “vencer, é como eu digo, que ganhe o melhor e que o melhor seja o fazendense”.



Já Zé Miguel Dias, treinador principal da equipa sénior, agradece ao todos os que tem acompanhado a equipa ao longo da época: “Têm sido fundamentais na nossa caminhada, tem sido uma parte muito integrante da nossa caminhada até aqui, sobretudo nos últimos jogos que temos sentido realmente o apoio das pessoas, dos simpatizantes, dos sócios, dos adeptos do fazendense”.

“Sejam o nosso décimo segundo jogador que ganhe de goleada ao nosso adversário, que continuem a ser importantes para nós, continuem a acreditar em nós, que nos venham realmente dar aquela pontinha extra de energia que bem vamos precisar para vencermos o jogo”, acrescenta.

O técnico agradece ainda aos seus jogadores e promete uma grande equipa para defrontar um grande adversário.

“Um agradecimento aos nossos jogadores por tudo. Acho que é importante nós entramos dentro deste campo, olharmos para a bancada e sentirmos que estão realmente todos connosco e estão cá todos. Desde já, muito obrigado por tudo o que nos têm dado até agora e que venham cá sábado porque podem esperar de nós, mais uma vez, uma super equipa do fazendense que irá fazer tudo para vencer o jogo”, conclui.

Rodrigo Neves, capitão de equipa recorda o apoio que dos últimos jogos e destaca o orgulho de representar a vila de Fazendas de Almeirim.

“Vamos precisar de muito apoio para este jogo, para esta fase final da época, tal como no jogo com o Amiense, que esteja casa cheia, mais pessoas, precisamos de todo o apoio. Queremos orgulhar esta vila, queremos orgulhar este clube,

queremos fazer o máximo por todas as pessoas que nos acompanham, a nossa família, quem está aqui sempre nos jogos. Espero que correspondam todos, estejam cá connosco, vamos fazer o máximo possível para honrar toda a

gente e a nossa camisola, e contamos com o apoio de toda a gente”, refere.

Recorde-se que, na primeira volta o Fazendense venceu em Tomar por 1-2. Até ao final do campeonato, os amarelos ainda jogam em casa com o Ferreira de Zêzere, deslocam-se a Ourém e recebem o Salvaterrense. Já os Nabantinos recebem o Ouriense, visitam Salvaterra e acabam no seu reduto diante do Mação.

A partida do próximo sábado, será provavelmente o jogo que pode decidir o futuro campeão, ainda que à espreita esteja a equipa do Amiense, com a tarefa mais complicada a 5 pontos do topo.