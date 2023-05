Almeirim acolhe bombeiros franceses e italianos que vão participar em exercício internacional

O concelho de Almeirim acolheu entre esta terça e quarta-feira, 2 e 3 de maio, mais de uma centena de bombeiros franceses e italianos que vão participar no exercício internacional EU MODEX PT2023, na zona da Barragem de Castelo de Bode.

Os operacionais estrangeiros passaram a noite no complexo do Gagos, em Paço dos Negros, e no recente inaugurado Comando Nacional da Força Especial de Proteção Civil, localizado na Zona Industrial de Almeirim.

Neste exercício internacional vão estar participar cerca de 700 operacionais de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e França, uma iniciativa que permitirá treinar a resposta nacional e europeia a um incêndio rural de grandes dimensões.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entidade organizadora, refere que o exercício internacional EU MODEX PT2023, que vai incluir “movimentação no terreno de meios operacionais”, tem por base o “cenário de um incêndio rural de grandes dimensões que deflagra na margem esquerda da Barragem do Castelo Bode, afetando vastas áreas florestais com um grande número de aglomerados populacionais no seu interior”.

Este exercício pretende “testar e treinar a resposta em situações de emergência e decorrentes dos incêndios” e irá decorrer com movimentações no terreno dos vários meios operacionais, contando com desempenho de meios aéreos.

Com organização da ANEPC, em colaboração com o consórcio EURO MODEX, no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o exercício “visa treinar e testar a capacidade de resposta conjunta e integrada do Sistema Nacional de Proteção Civil e da União Europeia, num cenário que prevê múltiplas e complexas situações de emergência, provocadas por incêndios rurais, que irão afetar a generalidade do território nacional e, em particular, a região de Lisboa e Vale do Tejo”.

O exercício vai envolver módulos terrestres de combate a incêndios dos cinco países envolvidos, assim como o módulo aéreo de Espanha, que participa ainda com um Canadair CL415 e com um módulo de análise e avaliação de incêndios.

A realização desta tipologia de exercícios (MODEX) é financiada pela União Europeia e consiste em exercícios europeus de módulos de Proteção Civil e outras capacidades de resposta a situações de catástrofe e à forma como as forças, entidades e organismos locais participantes se articulam entre si, refere a ANEPC.