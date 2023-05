Instituto Politécnico de Santarém assina protocolo com multinacional

A Empowered Startups, multinacional canadiana com escritório em Portugal, assinou um protocolo com o Instituto Politécnico de Santarém “para a atração de investimento direto estrangeiro e de empreendedores internacionais para a região”, afirma um comunicado da empresa.

O protocolo com o Politécnico de Santarém segue-se a outros já firmados com as universidades do Algarve, Aveiro, Beira Interior e Évora, e com os institutos politécnicos de Bragança, Guarda, Leiria e Portalegre. A empresa entregou, em fevereiro passado, uma Carta de Compromisso com o plano de recrutar, nos próximos três anos, 150 novos empreendedores e peritos para investirem em novos projetos em Portugal. A estimativa é que esta ação permita atrair mais de 10 milhões de euros de investimento.

A Empowered Startups quer recrutar profissionais estrangeiros altamente qualificados, com experiência no empreendedorismo, para financiarem projetos de investigação em universidades e politécnicos, criarem novas start‑ups e comercializarem a inovação feita em Portugal.

A multinacional ajuda estes empreendedores a investirem na ciência feita em universidades e politécnicos portugueses e a transformarem-na em produtos e serviços inovadores que são depois vendidos nos mercados internacionais.

A Empowered Startups já atraiu mais de 30 projetos de empreendedorismo para território nacional e injetou mais de 900 mil euros de investimento direto estrangeiro em investigação científica de universidades e politécnicos portugueses.