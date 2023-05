Misericórdia de Almeirim acolhe peregrinos

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim recebeu perto de 100 peregrinos que participaram nas celebrações do 13 de maio em Fátima.

Além dos grupos, oriundos do Alentejo, a Misericórdia de Almeirim recebeu também peregrinos no Abrigo Solidário, um espaço recentemente inaugurado junto à Creche do Paço.

“Mais uma vez a equipa da Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, preparou tudo para que os peregrinos pudessem descansar, fazer a sua higiene e recuperar forças para prosseguirem a sua caminhada”, destacou a instituição nas redes sociais.

As cerimónias, que assinalaram o 106.º aniversário das aparições na Cova da Iria, foram presididas pelo cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano.

A peregrinação, cujo tema estava ligado ao tema proposto pelo Papa Francisco para a JMJ – “Maria levantou-se e partiu apressadamente” – seguiu o programa habitual, com início no dia 12, com o terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra, no altar do recinto.