Abordagem sociológica da doença bipolar em trabalho editado por Garrucho Martins

Sociólogo e professor almeirinense José Garrucho Martins acaba de publicar o seu livro ‘As Noites e os Dias’, um trabalho de investigação sobre a doença bipolar e o seu impacto na sociedade.

A partir de depoimentos dos doentes, o investigador descreve e interpreta os diferentes aspetos desta doença mental e a forma como interfere no seu quotidiano.

Uma edição das Estratégias Criativas que contou com duas apresentações – uma , no passado dia 5 de abril, na Universidade de Coimbra, durante o XIII Congresso Português de Sociologia e a outra, em Lisboa, no passado dia 15 de abril no Zénite Bar-Galeria.

As apresentações estiveram a cargo das sociólogas e professoras Maria Toscano, em Coimbra, e Graça Carapinheiro, em Lisboa. A sessão em Lisboa terminou com um espectáculo musical e de video de Jorge Ferraz & Cellarius Noisy Machinae