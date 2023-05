Podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso” (Ep. 5)

No passado sábado, dia 20 de maio, saiu o quinto e último episódio do podcast “Educação Almeirinense: o Futuro é Nosso”.

É um episódio especial “A voz dos Jovens na Educação”, onde ouvimos diretamente a opinião de alguns jovens daqui de Almeirim do projeto “Geração em Movimento”, Carlota Santos, Diogo Castelo, Rodrigo Simões e Sara Florêncio, para assim, podermos compreender melhor as perspetivas deles sobre a educação e que ideias têm em mente para promover mais a educação no concelho.

Ainda neste pisódio vamos ficar a compreender melhor as suas opiniões relativamente à qualidade de educação nas escolas do concelho de Almeirim, como a tecnologia pode ser utilizada para melhorar a educação, quais as principais barreiras que impedem o sucesso escolar dos estudantes, como as escolas poderiam ajudar a preparar os estudantes para enfrentar os desafios do mercado de trabalho no futuro, entre outros assuntos.

Ouça já o quinto episódio: