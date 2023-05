Agrupamento Escolas de Almeirim vence prémio DecoJovem

O vencedor nacional do Prémio Anual da DECOJovem do ano letivo 2021/2022 é o Agrupamento de Escolas de Almeirim.



Todos os anos, a DECOJovem distingue uma escola aderente ao programa pelo trabalho desenvolvido no âmbito da educação do consumidor acreditando e valorizando o papel dos mais jovens na mudança. Para isso, apoiamos as escolas na formação de jovens consumidoros mais informados, responsáveis, ativos e sustentáveis.

No ano letivo 2021/2022, o Agrupamento de Escolas de Almeirim foi distinguido pelas iniciativas que desenvolveu com os alunos. Nada como terminar este ano letivo reconhecendo o esforço dos professoros e alunos envolvidos nas atividades de educação do consumidor!



O agrupamento participou em diversas iniciativas dinamizadas pela DECOJovem, tais como: Sitestar.PT 9; no projeto Consumer GREEN; na Semana do Jovem Consumidor 2022 e ainda realizou Consumer.TALKS sobre vários temas do consumo durante o ano letivo.

Conforme previsto no nosso regulamento, no dia 25 de maio foi entregue um voucher no valor de 500 euros para a compra de recursos materiais educativos, para o estabelecimento de ensino. Deste modo, contámos com a presença do Diretor José Carreira, bem como com a presença da professora Filomena Januário, responsável pela dinamização das várias iniciativas.

Todas as escolas podem beneficiar deste prémio de reconhecimento, enquanto aderentes do Programa de Educação do Consumidor da DECO – DECOJovem – participando ativamente nas várias atividades ao longo do ano letivo.