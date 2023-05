Festival “Entre Quintas” regressa entre 30 de Junho e 9 de Julho ao Casal Branco e à Casa Cadaval

O festival “Entre Quintas” está de volta para a sua edição de 2023, que se vai realizar entre 30 de junho e 9 de julho, na Quinta do Casal Branco, em Almeirim, e na Casa Cadaval, em Muge.

A organização promete surpreender e deslumbrar o seu público com dois grandes concertos sinfónicos, cinco recitais, uma noite de jazz e um concerto para a família com a participação de conceituados músicos nacionais e vários artistas de renome internacional.

A Casa Cadaval recebe o festival no primeiro fim de semana, 30 de junho a 2 de julho, e o último fim de semana, 7 a 9 de julho fica reservado para a Quinta do Casal Branco.

O certame musical inicia na Casa Cadaval com o concerto “Aos Ritmos Latinos” com a soprano Bárbara Barradas e a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras, no dia 30 de junho, pelas 21h00. No dia seguinte, 1 de julho, pelas 17h00, realiza-se o concerto “Duo Violino e Piano”, sendo que o dia fecha pelas 21h00, com a “Noite de Jazz com Duo Fuss / Leichtfried – trompete / piano”. No dia 2 de julho, é a vez da “Música em Língua Portuguesa” com Mariana Fabião e Gonçalo Cordeiro |voz e guitarra, pelas 17h00. O primeiro fim de semana fecha com “Recital” com o EuroAsia Trio, pelas 21h00, na Casa Cadaval.

Já a 7 de julho, a Quinta do Casal Branco recebe Duo Violoncelo e Piano, pelas 21h00. No dia seguinte, 8 de julho, realiza-se o concerto de “António Carrilho e Passegiatt AEnsemble” (flauta, alaúde e harpa), pelas 17h00, seguindo-se pelas 21h00, o “Grande Concerto Sinfónico” com Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras. O último dia de festival, 9 de julho, começa pelas 11h00, com “Concerto para Famílias” e o encerramento do certame musical, previsto para as 17h00, será com um “Recital de Piano”, na Quinta do Casal Branco.

Os bilhetes para o festival “Entre Quintas” podem ser adquiridos através da plataforma ticketline e nos locais dos concertos.

