Mães e filhas juntas no “novo” Salão Luana

Cátia Araújo, Ana Lúcia Araújo e Vânia Ferreira são os rostos deste projeto familiar que está na Rua dos Aliados, em Almeirim.

Ana Lúcia Araújo conta que começou há 41 anos e há 20 abriu o seu primeiro espaço: “Recentemente mudamos pois queriamos evoluir.”

Cátia Araújo entra mais em detalhe. “Este espaço é um projeto mais nosso. Que tem a ver connosco. Os restantes espaços eram mais baseados na mãe. Enquanto este é baseado mais nas três. Eu fui imigrante durante 12 anos e voltei há 2 anos atrás. Nós precisávamos de algo diferente” e Vânia ainda acrescenta que “diferente e maior porque também começamos a ter muito mais trabalho, acaba por ser mais três pessoas e queremos estar na área da estética e queremos marcar a diferença.”

O espaço é composto por vários serviços: Cátia é esteticista, técnica de unhas de gel, depilação, massagem e ainda têm serviços que faz laser, limpeza de pele, às sextas, de 15 em 15 dias. Vânia é técnica de unhas, esteticista, cabeleireira e gere também as redes sociais. A mãe é quem coloca ordem, dizem as duas filhas quase em coro.

“Damo-nos muito bem as três e não misturamos as nossas vidas pessoais, com o trabalho. Os nossos problemas ficam à porta. E este é um projeto que decidimos abrir com mais serviços, coisas diferentes para as clientes”, descreve Vânia.