Despiste obriga a acionar Helicóptero do INEM e provoca corte ao trânsito na A13

Um despiste de uma veículo ligeiro de passageiros, seguido de capotamento, provocou quatro feridos na tarde desta sexta-feira, 2 de junho, ao km 67 da Auto-estrada nº13 no sentido Almeirim/Salvaterra de Magos, no limiar do concelho de Almeirim, já na freguesia de Muge.

Em declarações a O Almeirinense, o Comando Sub-Regional de Proteção Civil da Lezíria Tejo, refere que o alerta para o acidente 17h24 e obrigou ao corte do trânsito nos dois sentidos devido ao acionamento do Helicóptero do INEM. O veículo entrou em despiste, acabou por capotar e caiu numa ribanceira com cerca de três metros.

Duas crianças estão entre as vítimas e foram consideradas feridos leves, sendo que já foram retirados do local e transportados para o Hospital de Santarém pelas equipas de socorro. Os outros dois feridos, são adultos e encontram-se ainda a ser avaliados no local, sendo que, para já, um deles foi avaliado como ferido grave e outro leve, adiantou a mesma fonte.

Nas operações de socorro no local encontra-se 34 operacionais e 14 viaturas dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, Santarém, Municipais de Alpiarça e Cartaxo, para além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a Brigada de Trânsito.

(em atualização)