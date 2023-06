Misericórdia de Almeirim celebra acordo para residências de Autonomização e Inclusão

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim (SCMA), representada pelo Secretário da Mesa Administrativa, Manuel Sebastião Lopes, marcou presença no evento público de âmbito nacional, no Auditório do Edifício Sede do Instituto Segurança Social, em Lisboa onde recebeu pelas mãos das Secretárias de Estado da Segurança Social e da Inclusão das Pessoas com Deficiência o Contrato de Comparticipação Financeira.

Este acordo celebrado no âmbito da aprovação das candidaturas PRR – Nova Geração de Equipamentos Sociais, para uma nova Resposta Social de Residência de Autonomização e Inclusão.

Com este contrato a SCMA vai reabilitar um imóvel na Rua Dr. João César Henriques onde funcionarão duas residências de Autonomização e Inclusão com capacidade máxima de 10 pessoas.

As Residências de Autonomização e Inclusão têm como objectivo o acolhimento de Jovens e Adultos, portadores de deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a 18 anos, que mediante um apoio mínimo, possam manter-se autonomamente no desenvolvimento da sua vida diária.

Com este projecto a SCMA dará resposta a uma necessidade emergente a nível local e nacional.