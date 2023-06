Pedro Bento apresenta documentário e organiza evento solidário

Na próxima sexta-feira, dia 9 de junho, Pedro Bento organiza um evento especial com um propósito muito nobre: angariar fundos para apoiar cinco crianças em situações difíceis.

Pedro Bento quer ajudar e trazer esperança para a Ritinha ( Ritinha Laçarote), o Francisco (O Cantinho do Francisco) e a Constança (Vamos ajudar a Constança) e os meninos do Nepal.



“Poderá assistir ao Documentário da minha aventura de bicicleta ao campo base do Evereste e à peça de teatro “Irene”, representada pelos alunos do 10º ano de artes do espetáculo do agrupamento de escolas Dr. Ginestal Machado, vencedora do concurso Nacional de PANOS”, destaca Pedro Bento.

O evento começa pelas 21h no Cine Teatro de Almeirim.