Festa de S. António na Raposa iniciam mês de festas no concelho

De 10 a 13 de junho, a Freguesia da Raposa também vai estar em festa. Cristina Casimiro, presidente da Junta de Freguesia, espera que a festa em honra de St. António da Raposa “seja mais um sucesso e que, à semelhança dos anos anteriores, traga muita gente para assistir aos espetáculos, petiscar nas tasquinhas das coletividades, jantar com os seus familiares e amigos, um bom frango assado, uma grelhada mista e outros petiscos deliciosos”.

A autarca deseja que “nesta festa todos se divirtam e usufruam de uns bons momentos de diversão, com artistas conceituados, boa música portuguesa, um fogo de artifício muito bonito, e principalmente, que os dias de festa decorram sem percalços, sem confusões, e que todos tenham a noção que vamos a estes locais para se divertirem, respeitando quem está ao nosso lado.”

As festas da Freguesia da Raposa têm uma importância muito grande para a Freguesia e para os seus fregueses: “São das mais antigas da região e com uma longa tradição. A devoção ao nosso padroeiro “St. António”, é sentida não só por nós raposenses, mas também por todos os que vivem nas freguesias vizinhas e que por tradição se deslocam todos os anos à Raposa em junho, normalmente entre o dia 10 e o dia 13, para pagar as suas promessas, e assistirem assim a uns momentos de diversão, de comes e bebes e com muita qualidade”, sublinha.

Para que seja possível realizar os festejos, há muita gente que trabalha todo o ano, assim que termina uma, começam logo a preparar a outra para o ano seguinte. “Para poderemos apresentar um bom cartaz, é necessário fazer peditórios todos os meses na freguesia, recorrer a patrocínios de várias empresas que vêm referidos no livro dos patrocínios, solicitar subsídio à Câmara Municipal de Almeirim e à Junta de Freguesia de Raposa. É muito importante agradecer a todos os que colaboram com a Associação de Festas, realçando todos os raposenses que nos dias do peditório, nos esperam com a sua contribuição, pois este evento não seria possível sem colaboração de todos”, destaca a autarca.

Este ano em destaque, dia 10 de junho a “Banda Remix e o DJ Rasilmar”, dia 11 a “Ruth Marlene e o DJ Diazz”, dia 12 “Cláudia Martins & Minhotos Marotos, Jorge Paulo e Fogo de Artifício”, dia 13 “Procissão em Honra de St. António”.

“Convido toda a população a sair de sua casa e juntarem-se a nós nos dias de 10 a 13 de junho, para assistirem a bons momentos de música ao vivo, com artistas conhecidos de todos nós, um bonito espetáculo de fogo de artificio, e boa comida nas tasquinhas existentes”, conclui Cristina Casimiro ao nosso Jornal.