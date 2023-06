Conferência Internacional da NERSANT discutiu tendências e financiamentos para o setor agroalimentar

O setor agroalimentar desempenha um papel crucial na economia regional e nacional, pelo que Santarém conhecida por sua riqueza de recursos naturais e potencial produtivo, foi o local ideal para sediar a Conferência Internacional do projeto Farm to Fork New Business, subordinada ao tema “Tendências e Financiamentos para o Agroalimentar”. Como não poderia deixar de ser, o evento integrou o programa da FERSANT / Feira Nacional da Agricultura, reunindo profissionais, empreendedores e especialistas do setor agroalimentar para a realização de uma verdadeira plataforma de discussão e troca de conhecimentos sobre as tendências emergentes e os financiamentos disponíveis no setor agroalimentar. Durante o evento, foram abordados tópicos relevantes, como novos hábitos de consumo, tecnologias inovadoras e produção sustentável. A conferência contou com a participação de oradores de renome, que partilharam as suas experiências e conhecimentos sobre as tendências atuais do setor agroalimentar, bem como opções de financiamento disponíveis para financiar projetos inovadores.

Composta por dois painéis de debate, o primeiro centrou-se no tema “Farm to Fork – Tasting the Future”, com abertura por João Onofre, representante da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, que aportou à mesa de debate contributos valiosos sobre a importância da iniciativa Farm to Fork no contexto europeu, destacando as oportunidades e desafios que o setor enfrenta atualmente.

O painel, moderado por Pedro Matos Trigo, contou também com a presença de especialistas do setor, que trouxeram as suas experiências e visões sobre o tema. Begoña Ruiz, da AINIA, centro tecnológico com sede em Espanha, compartilhou conhecimentos sobre inovações tecnológicas aplicadas à produção agroalimentar, destacando como a tecnologia pode impulsionar a eficiência e a sustentabilidade no setor. Joaquim Bravo, representando a Orivárzea, partilhou a experiência da empresa no cultivo sustentável de arroz, abordando práticas agrícolas responsáveis e a importância da preservação ambiental na produção de alimentos.

Leonor Sottomayor, da Sonae, trouxe uma perspetiva voltada para o consumidor, discutindo as mudanças nos hábitos de consumo e a procura por produtos mais saudáveis e sustentáveis. A sua visão abrangente permitiu uma compreensão mais ampla das expetativas dos consumidores e das oportunidades para as empresas do setor. Miguel Freitas, da Universidade do Algarve, partilhou conhecimentos académicos sobre segurança alimentar e produção sustentável, numa visão científica e técnica dos desafios enfrentados pelo setor agroalimentar, realçando a importância da pesquisa e inovação para impulsionar a eficiência e a qualidade dos alimentos. Nuno Serra, do CoLab F4S, trouxe uma abordagem colaborativa, destacando a importância da cooperação entre empresas, instituições e outros atores do setor agroalimentar.

O painel II da conferência – Oportunidades de Financiamento para o Agroalimentar – discutiu as oportunidades e os recursos financeiros disponíveis para impulsionar o desenvolvimento do setor agroalimentar. A abertura do painel ficou a cargo de Daniela Lüth, representante da Direção Geral de Investigação e Inovação da Comissão Europeia, que enfatizou a importância da inovação e da pesquisa para impulsionar a competitividade do setor agroalimentar e destacou as iniciativas e os financiamentos disponíveis pela União Europeia para apoiar projetos inovadores nessa área.

O painel, moderado por Hugo Marques Sousa, contou com a participação de oradores de destaque que representaram diversas entidades relacionadas ao setor agroalimentar. Duarte Mira, da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, partilhou com a audiência informações sobre as oportunidades e os desafios enfrentados pelos agricultores no contexto atual, destacando a importância de estratégias de financiamento para impulsionar o crescimento sustentável das explorações agrícolas.

João Rodrigues, do IAPMEI, abordou os diferentes programas e instrumentos de apoio financeiro disponíveis para as empresas do setor agroalimentar em Portugal, tendo a sua intervenção destacado as oportunidades de financiamento e as linhas de crédito destinadas a estimular o empreendedorismo e a inovação no setor.

Telma Guerreiro, da Autoridade de Gestão do Alentejo 2030, focou-se nos programas de financiamento disponíveis no âmbito do programa Alentejo 2030, enfatizando as oportunidades de investimento e as estratégias de desenvolvimento regional para impulsionar o setor agroalimentar na região do Alentejo. Duarte Nascimento, representando a empresa Rações Zêzere, partilhou a sua experiência prática no acesso a financiamentos e na gestão de recursos do setor agroalimentar, numa perspetiva empresarial sobre os desafios e as oportunidades de investimento na cadeia produtiva do setor.

Entrega de prémios aos vencedores do concurso de ideias

Uma das atividades do projeto financiado Farm to Fork New Business, foi a realização de um concurso de ideias de negócio, com o mote “Sistemas de Alimentação Sustentáveis”, que analisou 17 candidaturas de projetos empresariais inovadores com componente sustentável.

De entre as candidaturas recebidas, a NERSANT destacou três vencedoras, cujos prémios foram entregues na fase final da Conferência por Pedro Félix, Vice-Presidente da Comissão Executiva da NERSANT, Telma Guerreiro, da Autoridade de Gestão do Alentejo 2030, João Rodrigues, do IAPMEI, Sónia Santos, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Rogério Palmeiro, do Instituto Politécnico de Santarém, estes dois últimos elementos enquanto membros do júri do concurso.

O terceiro prémio, no valor de 1.000 euros para a criação da empresa, foi atribuído ao projeto Physalicious, uma exploração agrícola dinamizada por Mónica Roque e Ricardo Elisiário, para cultivo de Physalis peruviana em modo de produção sustentável. O segundo prémio, no valor de 1.500 euros para a criação da empresa, foi atribuído Raphael Lucas, pela ideia Easyprotein, dedicada à produção de produtos proteicos a partir de grilos, provenientes de uma produção sustentável. João Sá Pessoa de Oliveira, pelo desenvolvimento do projeto Scratch – um inovador equipamento de enriquecimento ambiental – foi o grande vencedor do concurso e que vai agora receber 2.500 euros para a implementação da ideia no mercado.

De referir que a realização da Conferência Internacional “Tendências e Financiamentos para o Agroalimentar” foi uma ação do projeto Farm to Fork New Business, que visa estimular o empreendedorismo qualificado e inovador no setor agroalimentar no âmbito da estratégia europeia para a sustentabilidade dos sistemas alimentares, sensibilizando e capacitando os jovens / empreendedores que pretendam criar um negócio associado a esta temática. O referido projeto, dinamizado pela NERSANT, é financiado pelo Compete 2020 no âmbito dos Fundos Europeus do Portugal 2020.