Na semana das Festas da Cidade, de 17 a 25 de junho, a chuva decidiu dar tréguas e o calor chega em força.

Com alguma nebulosidade prevista para a próxima semana, conte com uma semana quente com as temperaturas máximas bem acima dos 30ºC, podendo chegar aos 40ºC no próximo fim de semana.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15º e os 20º C. O vento vai soprar de fraco a moderado.