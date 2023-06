Pedro Bento em nova aventura solidária de 10 mil quilómetros na América do Sul

Pedro Bento vai partir para uma nova aventura solidária, no próximo dia 23 de junho, desta vez na América do Sul. O atleta almeirinense vai voltar a pedalar cerca de 10.500 quilómetros desde a capital do Equador, Quito, até Ushuaia, na Argentina, também conhecida como “terra do fim do mundo”.

A nova aventura, sob o lema “1 euro por 1 quilómetro”, visa apoiar três crianças do concelho de Almeirim com a compra de material ortopédico, como cadeira de roda, coletes ou apoio nas sessões de fisioterapia. O atleta tem cerca de 80 dias para completar a viagem.

Outra parte da verba é destinada a apoiar a educação de crianças nepalesas, que contam com a ajuda do projeto Dreams of Katmandu. Pedro quer comprar equipamento para uma escola privada, onde um professor, a título voluntário, dá aulas a 80 crianças de bairros desfavorecidos e, se sobrar alguma verba, para refeições para essas crianças.

Aventurando-se sempre sozinho, Pedro Bento afirmou que, mais uma vez, pedalará sem qualquer apoio.

Esta é já a terceira aventura com fins solidários, depois de, em 2021, ter pedalado entre Katmandu e o campo base do Evereste, tornando-se no primeiro português a levar uma bicicleta até ao campo base do Evereste e o único a fazer o percurso sozinho.

A aventura de Pedro Bento pode ser acompanhada diariamente nas suas páginas do Instagram e do Facebook, onde estará disponível informação sobre como contribuir para a causa, bem como, no final, demonstração de como a verba obtida foi gasta.

Pedro Bento iniciou as aventuras solidárias após sofrer um grave acidente de moto, que lhe causou danos graves na cervical. Apesar das priores previsões, o atleta recuperou totalmente das lesões e voltou à prática desportiva que lhe tinham dito que nunca mais iria fazer.

Agradecer e ajudar motivou-o a começar com estas aventuras solidárias.