Aqui há qualidade e confiança

A Fresco Puro dedica-se à comercialização de produtos alimentares, principalmente, frutas e hortícolas. Pedro Matos recebeu o nosso jornal nas instalações da empresa, que tem atualmente oito funcionários, e fala do presente e futuro.

O que vos diferencia da concorrência?

A preocupação com a qualidade, adequação do produto á necessidade do cliente, também no que ao preço diz respeito e, os processos implementados internamente de triagem diária daquilo que são os desperdícios dos bens perecíveis, fazem com que a Fresco Puro se distinga na qualidade dos produtos apresentado aos seus clientes. Na Fresco Puro, os clientes têm a garantia de adquirem produtos de qualidade e de confiança. A pontualidade nas entregas e a dinâmica da equipa fazem da Fresco Puro uma alternativa viável e confiável ao comércio de produtos alimentares.

Tem crescido bastante nos últimos anos?

A empresa nasceu na necessidade de criar outras condições no produto apresentado. O Pedro da Fruta, enquanto empresário em nome individual, é a origem da Fresco Puro! O negócio tem crescido quer em estrutura operacional, quer em recursos humanos, quer em termos de área de trabalho.

A passagem para a Zona Industrial aconteceu porquê?

A realidade anterior à Fresco Puro fez com que o Pedro atingisse aquilo que seria o máximo exequível em termos de operacionalidade pelo que, entendeu-se que para continuar a crescer, teriam que existir outras e melhores condições. Foi um momento determinante para a sustentabilidade do futuro do até então Pedro da Fruta.

Recentemente ainda fizeram mais obras. Há constante preocupação de melhorar?

Obras, propriamente, não. Com o espaço agora ocupado, duplicamos a área de trabalho, passando de 450m2 para cerca de 900m2, como foram feitos investimentos em novos equipamentos para permitir uma melhor organização do espaço e melhoria das operações logísticas diárias.

Sentiram o aumento de preços?

De forma transversal a todo o comércio, a Fresco Puro não foi exceção. A atividade dos produtos hortofrutícolas é extremamente volátil, quer em preço, quer em disponibilidade dos produtos, e, como é natural, sentimos o aumento dos preços.

O vosso negócio está também no retalho?

De acordo com a evolução da Fresco Puro, existe também planeado o crescimento para o retalho, pelo que, está neste momento em estudo a abertura de um espaço onde possamos expor o melhor que a Fresco Puro disponibiliza aos seus clientes. É para breve!